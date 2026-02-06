I Don’t Like Mondays.が2026年3月より開催するアジアツアー＜TOXIC ASIA TOUR 2026＞の全公演を発表した。本ツアーでは既報の4ヶ国にタイ公演が追加発表され、シンガポール、台北、香港、タイ、韓国の5公演を駆け抜ける。台北以外はワンマン初の地域での開催だ。I Don’t Like Mondays.はこれまでにも2024年と2025年に中国大陸ツアーを行い、2025年の中国大陸ツアーは、北京/成都/武漢/上海/深圳/広州を周り1,000から1,500