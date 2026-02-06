【PRS Santana1】（京都市晴天のヘベレケ64歳）まだ若かりし頃、一時サンタナにハマっていました。ある時、映像を観ているとエッと思いました。ギター、SGちゃうやん。なんやろ?指板のインレイが鳥になってる。その時初めてPRSというギターを知りました。その後月日は流れ…。以下家内より。PRS投稿12月某日 主人から「〇〇に行こう」と誘われる。 近くに楽器屋さんがあるので「ついでに〇〇にも行こうよ」 久しぶりにお店へ。