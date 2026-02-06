NNNと読売新聞は衆議院選挙の情勢調査を行い、独自の取材も加えて終盤情勢を分析しました。福岡の多くの選挙区で、自民党の候補が優位に戦いを進めています。NNNと読売新聞の調査を基に衆議院選挙の終盤情勢を分析した結果、福岡11の小選挙区のうち8つの選挙区で、自民の候補が優勢またはリードしています。選挙区別では、福岡1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区です。福岡2区は、自民の前職が中道の前職との接戦から一