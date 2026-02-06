柿谷氏が解説を務めるFC東京対鹿島の注目選手は？日本サッカー界にとって大きな変化が訪れる2026年。2月7日には昨季のJ1王者鹿島アントラーズと、FC東京が明治安田生命Jリーグ百年構想リーグの開幕戦を彩る。注目の一戦は地上波日本テレビ系全国ネットで午後1時30分から地上波放送が決定。解説を務める元日本代表FW柿谷曜一朗氏が見どころを語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇◇◇