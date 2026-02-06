札幌が百年構想リーグ開幕に向け、キャプテンを固定しない方針を発表したJ2の北海道コンサドーレ札幌は2月6日、百年構想リーグの開幕にあたり、今シーズンのキャプテンを固定しない方針であることを発表した。開幕をわずか2日後に控えたタイミングでの異例の決定に、ファンからは「こりゃあ驚いた」「斬新なアイデア」と大きな反響を呼んでいる。札幌は昨季J2で12位と低迷。再起を図る新シーズン、チームは特定のリーダーを置