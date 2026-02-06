マンチェスター・シティ山下杏也加が13連勝に貢献したイングランド女子1部のマンチェスター・シティは現地時間2月1日にリーグ第14節でチェルシーと対戦し、5-1で勝利を収めた。なでしこジャパンGK山下杏也加はシュートストップだけでなく、“エデルソン顔負け”の高精度フィード連発で攻撃面でもチームに貢献した。首位を独走中のシティと2位のチェルシーによる大一番となったが、この日はシティがリーグ6連覇中の女王を圧倒。