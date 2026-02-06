生理用ナプキン事業に参入したグループEXO（エクソ）の元メンバー、タオは売上高が1億5000万人民元（約33億8480万円）を超えたものの、まだ元本も回収できていない状態だと明らかにした。5日、YouTubeチャンネル「勉強王真の天才 ホン・ジンギョン』の動画によると、タオは自身の近況について「生活も順調で、結婚もした」と語った。タオは2024年にSMルーキーズ出身の歌手兼俳優の徐艺洋と結婚した。以前、タオは昨年3月に中