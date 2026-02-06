ベトナムで数万人のソーシャルメディア（SNS）フォロワーを抱える有名ファッションモデルが、人工知能（AI）で制作された仮想モデルであることが明らかになり話題になっている。4日（現地時間）、ベトナムメディア「VNエクスプレス」によると、最近ファッションモデル「ズオン・トゥイ・リン」が実在の人物ではなくAI仮想キャラクターであることが判明した。◇ショッピングモール運営者が作ったAIモデル…「実際のモデル費用が高く