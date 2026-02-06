BE:FIRSTやNiziUなどに楽曲やダンスを提供してきたクリエイター集団「PROJECTK」がプロデュースするUNICODE（ユニコード）と2FACE（トゥーフェイス）が5日、札幌で開催中の「さっぽろ雪まつり」に登場。大通5丁目会場・道新雪の広場に集まった観客を前に、氷点下の空気を一変させる熱いパフォーマンスを繰り広げた。先陣を切ったのはUNICODE。韓国デビュー曲「Letmelove」や最新曲「Aing」など計4曲を披露。雪景色に映える力