【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、消費者と製薬会社を直接つなぐウェブサイト「TrumpRx」を開設したと発表した。処方薬を手頃な価格で消費者に届けるのが狙いで「史上最大の引き下げだ」と強調した。米メディアは、実際にどの程度の価格引き下げにつながるか不透明だと指摘している。サイトでは、肥満症や糖尿病の治療薬などを掲載。元の値段と、割引後の値段を掲載し「最大72％引き」などと表示している。消費者は製