日本漁業を追い詰めている最大の危機は、“人が消えている”ことだ。20年で就業者は半減。高齢化と人手不足が進む一方、現場は外国人労働力と機械化に頼らざるを得なくなっている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）いま、静かに分岐点に立たされている漁業のリアルを、鹿児島大学教授の佐野雅昭氏の新刊『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）写真はイメージ