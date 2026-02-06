きのうまで2営業日続けて値下がりしている日経平均株価は、きょうも下落しています。下げ幅は、一時800円を超えました。【映像】日経平均株価 一時800円超値下がりきょうの日経平均は、5日のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって1%を超えて下落した流れを受けています。半導体関連をはじめ幅広い銘柄が売られて、一時800円あまり値下がりしました。しかしその後は買い戻す動きもみられ、下げ幅は縮小しています。市場