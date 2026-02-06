【バルディフィエメ（イタリア）＝福井浩介】スキージャンプ個人ノーマルヒル（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）の公式練習が５日に五輪会場で始まり、女子の丸山希（北野建設）、高梨沙羅（クラレ）、男子の小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）ら日本勢が感触を確かめた。丸山は３回を飛び、９５メートル５０、９６メートル、９６メートル５０。「しっくりこない感じで終わった」と振り返ったが、初の五