俳優の桃井かおり（74）が5日、Instagramを更新。「どちらも大切な1食」とつづり、夫と自分どちらの希望にも沿った2種類の手料理を披露し、様々な反響が寄せられている。【映像】桃井かおり、夫婦ショット＆愛妻料理（複数カット）2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、後ろから抱きつき顔を寄せ合う写真や、夫の誕生日のお祝いでワイナリー巡りをした様子、車で