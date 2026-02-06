〈「スマホの電波さえ届きにくい漁村の生活に耐えられない」漁業で飯を食う人が20年で“半減した”残念な理由〉から続く「できれば、楽して稼ぎたい」――。そんな本音を抱く若者が増える中、漁業は“選ばれない仕事”になりつつある。Z世代の価値観は、なぜ海から遠ざかっているのか。鹿児島大学教授の佐野雅昭氏の新刊『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）【写真】