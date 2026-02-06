『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新し、"今日のごみトリビア"を紹介しました。 【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】使い捨てカイロ「砂鉄が入っているので、不燃ごみの地域が多いです」 「ただこの程度なら可燃ごみという地域も多いです！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは使い捨てカイロの捨て方について、「カイロは砂鉄が入っているので、不燃ごみの地域が多いで