気づかないうちに続けている習慣が、金運に影響していることがあります。無駄遣いだけが原因とは限らず、日常の何気ない行動が流れを滞らせている場合も。この心理テストでは、あなた自身も意識していない「金運を下げている行動」を探ります。【詳細】他の記事はこちらQ：エビフライ定食、どれから食べますか？A：エビフライB：ごはんC：味噌汁D：おひたしあなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。【この心理