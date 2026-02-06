2日間で計3ルートを走破！日本旅行は2026年2月4日、日本最長距離を走る一般路線バス「八木新宮線」の前身ルートや、“酷道”として知られる国道425号などを2日間で辿る「もう一つの『大仏新宮線』&現役最長『八木新宮線』と“酷”道425号『西川線』」ツアーを発表しました。【通称「天空の車庫」】これが奈良県にある「崖っぷち車庫」です（写真で見る）このツアーでは、奈良交通の「八木新宮線」と、その前身である「大仏