チェーンストア買上点数減も値上げ・コメ高騰がカバー日本チェーンストア協会が発表した2025年1〜12月のチェーンストア総販売額（46社9479店舗）は12兆8675億円で、既存店前年比は2.2％増。衣料品1.8％減。住関品0.4％増。食品全体は9兆864億円、3.5％増だった。うち農産2.0％増。畜産2.4％増。水産0.4％増。惣菜3.4％増。その他食品4.6％増。年間を通じて節約志向による買上点数の減少が続いたが、店頭価格の上昇やコメな