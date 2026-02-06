2月5日、TRFのDJ KOOがInstagramを更新した。【写真】パーク内を楽しむ笑顔SHOTも公開DJ KOOは、自身のInstagramアカウントにて、「家族でユニバ！！スーパー・ニンテンドー・ワールドめっちゃ楽しい！ミニオンも古参のジョーズも！チュリトスも！」「全部最高だけど！キャスト皆さんの笑顔のおもてなしに心癒された」とコメントし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告しつつ、娘と妻との笑顔の家族SHOTを公開。