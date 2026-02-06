クローゼットを開けるたび、ズボンが場所を取りすぎているのが地味にストレス。畳むとシワが気になるし、1本ずつハンガーに掛けると場所を取りますよね。もう少しすっきり収納できたらいいのに…そんな願いを叶えてくれるハンガーをダイソーで発見しました！ズボンを同時に5本掛けられる優れもの♡200円でお手頃です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスズボンハンガー価格：￥220（税込）サイズ（約）：縦4