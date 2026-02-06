スニーカーを頻繁に履いていると、ソールの黒ずみや汚れが目立ってきますよね。でも、毎回丸洗いするのは正直かなり面倒…。なんとダイソーに、手軽にスニーカーのソールをきれいにできる商品がありました！個包装タイプのひたひたなシートで、汚れをスッキリ落とせて快適。気になるときにサッと使えて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スニーカークリーナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：180mm×160mm販