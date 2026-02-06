FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、本日2月6日に配信リリースした新曲「ぜんぶ可愛いのせい」のMVを本日20時にプレミア公開する。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） ソロ第2弾シングルとなる本楽曲は、2月7日より放送のオーディション番組『恋髪オーディション』（ABEMA）のテーマソングに起