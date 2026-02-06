パルマ・カルチョは現地時間6日、日本代表GK鈴木彩艶がトレーニングに復帰したことをクラブ公式サイト上で発表した。パルマの正守護神を務めていた鈴木は、同2025年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手舟状骨を負傷。東京都内で手術を受け、全治3〜4カ月と診断された。ただ、術後の回復は順調だったようで、同1月22日にはパルマが練習場に姿を見せた鈴木の様子を報告。復帰に向けて着実に前進していることをうかが