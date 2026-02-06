全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、5位だった『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』を紹介します。老舗の技が生きた創作串天の楽しさをぜひ一度味わって！銀座の老舗『ハゲ天』。特製ブレンドのゴマ油と、卵たっぷりの薄衣でサクッと揚げた天ぷらがおいしいのは言うまでもない。でも、それだけじゃないんだな。