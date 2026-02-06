日本テレビ系全国ネット（28局）は、2月7日（土）13時30分キックオフの明治安田J1百年構想リーグ開幕戦のFC東京対鹿島アントラーズを生中継する。解説は元日本代表の北澤豪、柿谷曜一朗に決定。またゲストとして日本代表の森保一監督の出演が発表された。放送日時2月7日（土）13時30分〜15時40分（※最大10分延長）出演●主音声ゲスト：森保一監督（日本代表監督）解説：北澤豪（元日本代表MF）柿谷曜一朗（元日本代表FW）実況：