トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督は、主将であるアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロがクラブ首脳陣を批判した投稿について「1人の選手の発言であり、全選手を代表したものかはわからない」と語った。5日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が指揮官のコメントを伝えている。トッテナムは現在、度重なる負傷者の影響もあり、プレミアリーグではここ6試合にわたって勝利から遠ざかって