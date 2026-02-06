歌手の工藤静香さんは2月5日、自身のInstagramを更新。次女・Koki,さんの誕生日に豪勢な手作り料理を作ったようです。【写真】工藤静香の豪華手作り料理「ほんとに素敵なお母様！」工藤さんは「次女23お花をテーマにしたバースデー」とつづり、写真5枚と動画1本を載せています。ケーキや刺身、サラダなどを作ったようです。特に写真の1枚目ではイチゴをふんだんに使った豪華過ぎるケーキを披露。手作りとは思えないクオリティー