滋賀県東近江市で高齢夫婦が刃物のような物で切りつけられた事件で、逮捕された２８歳の男が検察庁への身柄送致を拒否し、検察官が警察署に赴いて手続きを行う異例の事態となっています。秋山克也容疑者（２８）は、滋賀県東近江市の住宅で２月４日、住人の女性（７５）に対し、顔面などを刃物のようなもので切りつけ重傷を負わせた疑いが持たれています。女性の夫（７５）も秋山容疑者に切りつけられたとみられ、重傷です。