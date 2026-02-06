石井紘人のFootball Referee Journalより、記事を転載させていただきます。続きはこちらからご確認ください。「サポーターの方々には、逃げたと思われているかもしれません」その言葉を聞いて、なるほどと思った。理由は二つある。一つは、あまりにも急だったこと。もう一つは、選手も審判もAFC Champions League Eliteでも活躍しているアジアトップのJリーグから、サッカー後進国であるインドネシアリーグへの移籍になったことだ