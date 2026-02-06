2月6日から22日まで第25回冬季オリンピック大会がイタリア北部の都市、ミラノとコルティナで開催される。あのジャンプ、あのゴール、あの涙……冬季五輪の名場面は時代を超えて視聴者の記憶に刻まれてきた。平成、令和と受け継がれてきた感動の瞬間をランキングで振り返る。【結果一覧】羽生結弦に浅田真央…「感動した」冬季五輪名場面トップ52月6日、イタリアのミラノ・コルティナで冬季五輪の火蓋が切られる。「メダルを期