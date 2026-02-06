強烈寒波に警戒が必要です。週末にかけて、日本海側を中心に、大雪や猛吹雪のおそれがあり、関東でも積雪の可能性があります。急速に発達する低気圧の影響で、北海道では猛吹雪となっています。予想される最大瞬間風速は、35メートルで、台風並みの暴風が吹く所もあるでしょう。そして7日は強烈な寒波が襲来し、日本海側を中心に、雪が強まりそうです。関東でも、雪の降る所が出てくるでしょう。8日（日）朝までに予想される雪の量