ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションを、ディズニーストア店舗で13日より発売する。また、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して10日より順次発売する。【写真】ジュディ＆ニックたちがドーナツに変身ディズニーストアから、『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが登場。テーマは“ズートピアのドーナツパーティ