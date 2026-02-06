東大出身の世界的ピアニストの角野隼斗が５日、Ｘを更新。１０月に予定されているヘルシンキ・フィルの来日ツアーについて、一部ネットで「炎上」していることで、「所感を記しておきたい」と長文を投稿した。角野はこのヘルシンキ・フィルのツアーにソリストとして出演予定。角野は「ヘルシンキフィルの来日ツアーが炎上しているので、ソリストとして出演する私の所感をここに記しておきたいと思います」と切り出し、最初のチ