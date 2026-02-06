福岡・那珂川市で信号無視の車が、別の車と衝突する事故の瞬間がカメラに捉えられた。衝突した車がはじき飛ばされるほどの衝撃だった。また、北海道・千歳市では、赤信号での交差点に突入する危険な運転も…。幸い急ブレーキで回避したが、衝突寸前だったという。ノーブレーキで信号無視…衝突事故の瞬間福岡・那珂川市で2日午後に撮影されたのは、信号無視が引き起こした事故の瞬間だ。画面右から走ってきた黒い車は、赤信号の交