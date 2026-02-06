11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手(37)が6日、沖縄・金武町で今キャンプ3度目のブルペン入りした。三木谷浩史オーナーらが見守る中、チェンジアップ、ツーシーム、スライダー、カーブを交えて31球。直球は148キロを計測した。右腕は3日にブルペン入りした際、NPB球への対応について「確かめながらやっていきたいと思いますけど、基本的にすごい苦労するとかではないので、微調整です」と話していた。