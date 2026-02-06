【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は５日、自身のＳＮＳで、高市首相と３月１９日にホワイトハウスで首脳会談を行うと明らかにした。トランプ氏は投稿で「ホワイトハウスに迎えることを楽しみにしている」と記した。高市首相の訪米は就任後初めて。対面での会談はトランプ氏が日本を訪問した昨年１０月以来となる。首脳会談では昨年の日米合意に基づく５５００億ドル（約８６兆円）の対米投資に関する協力や、中