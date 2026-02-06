ＪＯＣは６日、ミラノ・コルティナ五輪開幕を前に出場全選手のコメントを公式ホームページで公開。スノーボード男子ハーフパイプで２大会連続の金メダルを目指す平野歩夢は「最後まで全力で戦います」と決意を記した。総勢１０４人の決意が並ぶ中、平野歩は「自分の滑りが、応援してくださる方々、そして子どもたちにとって、少しでも挑戦する勇気や、自分なりの一歩を踏み出すきっかけになれたら嬉しいです」と語った上で「こ