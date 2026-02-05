韓国でカメラが捉えたのは、道路に横たわる巨大な残骸。何があったのかというと…。突然、発電用の風車が倒れてきたのです。目撃者の車があわや下敷きになるところでした。目撃者：写真を撮るために止まろうとしたら、突然音がして倒れてきた。風車は高さ約80メートル。少し離れた別のカメラで見ると、柱の真ん中辺りが折れ曲がり、回転していた羽が壊れていくのが確認できます。韓国の気象庁によりますと、当時、風速約12メートル