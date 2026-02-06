米ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドに2026年夏オープン予定の『ワイルド・スピード』新アトラクション『ワイルド・スピード：ハリウッド・ドリフト（Fast & Furious: Hollywood Drift）』より、予告編映像が公開された。ドミニク・トレット役ヴィン・ディーゼルのナレーションも聞くことができる。 ﻿ 『ワイルド・スピード：ハリウッド・ドリフト』は、画期的な36