K-POP授賞式「2026 D AWARDS」が、本式を前に事前受賞者を公開した。「2026 D AWARDS」は2月6日、独自の事前表彰制度である「プレ・アナウンスメント（Pre-Announcement）」を通じて受賞者を発表し、11日に開催される本式への期待感を高めた。同制度は、昨年に続き2回目の実施となる。【話題】ENHYPEN・ヒスン、「D AWARDS」人気賞1位に！まず、世界的な舞台での成果を評価する「ベストツアー（Best Tour）」には、ワールドツアー