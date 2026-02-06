セルフうどんチェーン「どんどん庵」は、2月13日〜16日の4日間、人気の麺3品「きしめん」「うどん」「そば」が“100円引き”になる『どんどん祭』を開催する。あわせて、人気サイドメニューの「紅しょうが天串」「牛肉入りコロッケ」を50円引きで提供する。値引価格商品は店内飲食限定で、テイクアウトの場合は通常価格となる。さらに『どんどん祭』開催期間中、来店特典として、次回来店時に使える「値引券」をプレゼントする。各