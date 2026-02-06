【モデルプレス＝2026/02/06】女優の三倉茉奈が2月5日、自身のInstagramを更新。妹の三倉佳奈との現在と過去の写真を公開し、話題となっている。【写真】39歳双子女優「毛量が多いのが私」お揃い前掛けをした幼少期ショット◆三倉茉奈、現在と幼少期の双子ショット披露茉奈は「今日2月5日はふたごの日らしいです」「なので、小さい頃の私たちと39歳の私たちの写真、貼っておきます」とつづり、佳奈と共に写る両手を両頬にあてる現