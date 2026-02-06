とんかつ専門店「松のや」は、2026年2月11日(水)午後3時より、「ささみかつ」を発売する。高タンパク質･低脂肪の鶏ささみ肉を使用し、ふっくらと仕上げた人気シリーズが、根強い支持を受けて今年も復活する。松のやの「ささみかつ」は、とんかつ専門店ならではのサクサク衣と、しっとり柔らかな食感が特徴。松のや特製のタルタルソースで味わう定食をはじめ、さっぱりとした鬼おろしポン酢、濃厚な味噌ダレ仕立てなど、多彩な定食