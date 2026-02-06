LE SSERAFIMの楽曲が、作品性と芸術的成果を評価する授賞式「韓国大衆音楽賞」の主要部門にノミネートされた。2月5日、「韓国大衆音楽賞」選考委員会が発表したノミネート一覧によると、LE SSERAFIMの『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が「最優秀K‑POP楽曲」部門の候補に選ばれた。【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、オルタナティブ・ファンクポップジャンルの楽曲で、