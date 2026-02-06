あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Online to Offline」の略語は？「Online to Offline」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「to」は「2」と表します。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「O2O」でした！「O2O」は、インターネットなどのオフラインで得た情報をもとに、実際の店舗に