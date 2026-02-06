現地時間の2026年2月5日、Appleが全社会議を開催しました。近年、Appleでは相次ぐ人材流出が問題視されていますが、ティム・クックCEOは後継者問題や相次ぐ幹部の退職について語りました。Apple (AAPL) CEO Tim Cook Vows to Lobby Lawmakers on Immigration Issue - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-05/apple-s-cook-vows-to-lobby-lawmakers-on-immigration-issueTim Cook talks succession, executiv