【ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.】 予約期間：2月5日～4月15日23時59分 2027年2月 発売予定 価格：41,800円 海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」を2027年2月に発売する。予約期間は4月15日23時59分まで。価格は41,800円。 本製品は、ゲ&#12540