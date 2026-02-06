今回の衆院選において、注目選挙区のひとつであるのは、山口2区だ。自民前職の岸信千世氏と中道元職の平岡秀夫氏の3回連続の一騎打ちとなった。信千世氏は曽祖父が岸信介・元首相、曽祖叔父に佐藤栄作・元首相、そして伯父が安倍晋三・元首相という政界サラブレッドだが、栄華を誇った名門の岸・安倍家でいまやただ1人の候補だ。しかも、前回総選挙では平岡氏にわずか約1700票差の薄氷の勝利だった。【表画像】2・8総選挙／大阪