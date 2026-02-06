巨人は６日、春季宮崎キャンプで１軍の冒頭の練習を木の花ドームで完全非公開で行った。午前１０時前、広報から「ここから非公開でお願いします」とアナウンス。報道陣は建物の外に出て屋外で待機することになった。ドームの周囲は普段は窓ガラス越しに中が見えるが、場内一周全てに白いカーテンが敷かれ、外からも中の様子が全く見えない状態に。ファンがすきまからのぞき込もうとすると、警備員が駆け寄って「非公開です